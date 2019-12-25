  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ОСК начала переезд в Петербург
Сегодня, 12:09
108
nadezhda_sib

ОСК начала переезд в Петербург

0 0

Часть сотрудников остается в Москве, их будет меньшинство.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала переезд из Москвы в Петербург. Первая партия сотрудников уже прибыла в столицу, сообщил гендиректор корпорации Алексей Рахманов "РИА Новости". 

Из 450 сотрудников компании 330 будут работать из Петербурга, остальные останутся в Москве. Головной офис корпорации будет на Васильевском острове.

Как ранее стало известно, переезд ОСК в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением. Компания уже подписала всю необходимую для переезда документацию. 

Напомним, председателем совета директоров в ОСК является бывший губернатор города Георгий Полтавченко. В крупнейшую судостроительную компанию входят около 40 предприятий и организаций отрасли. 

Фото: vk.com/aoosk

Теги: оск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии