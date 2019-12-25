ОСК начала переезд в Петербург

Часть сотрудников остается в Москве, их будет меньшинство.

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) начала переезд из Москвы в Петербург. Первая партия сотрудников уже прибыла в столицу, сообщил гендиректор корпорации Алексей Рахманов "РИА Новости".

Из 450 сотрудников компании 330 будут работать из Петербурга, остальные останутся в Москве. Головной офис корпорации будет на Васильевском острове.

Как ранее стало известно, переезд ОСК в Петербург позволит снизить расходы на аренду, помимо этого город привлек компанию расположением. Компания уже подписала всю необходимую для переезда документацию.

Напомним, председателем совета директоров в ОСК является бывший губернатор города Георгий Полтавченко. В крупнейшую судостроительную компанию входят около 40 предприятий и организаций отрасли.

Фото: vk.com/aoosk