ОМОН начал разгон студентов в районе площади Победы в Минске

По сообщениям местных журналистов, уже задержаны несколько человек.

Белорусские подразделения ОМОН начали разгон студентов в районе площади Победы в Минске. Об этом сообщили журналисты из ТАСС. По данным очевидцев, в демонстрациях принимают участие около 200 человек. нескольких активистов уже задержали за проведение несогласованной акции протеста.

Стоит отметить, что часть студентов подошла к зданию Лингвистического университета. На территории находятся около сотни человек. Руководство метрополитена закрыло станцию "Площадь Победы" на вход и выход.

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией.