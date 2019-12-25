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ОМОН начал разгон студентов в районе площади Победы в Минске
Сегодня, 12:26
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lesjasap

ОМОН начал разгон студентов в районе площади Победы в Минске

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По сообщениям местных журналистов, уже задержаны несколько человек.

Белорусские подразделения ОМОН начали разгон студентов в районе площади Победы в Минске. Об этом сообщили журналисты из ТАСС. По данным очевидцев, в демонстрациях принимают участие около 200 человек. нескольких активистов уже задержали за проведение несогласованной акции протеста.

Стоит отметить, что часть студентов подошла к зданию Лингвистического университета. На территории находятся около сотни человек. Руководство метрополитена закрыло станцию "Площадь Победы" на вход и выход.

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией.

Теги: белоруссия, минск, омон, площадь победы, протесты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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