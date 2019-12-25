Лукашенко уволил посла в Испании, призывавшего пересчитать голоса

Его также лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Александр Лукашенко уволил посла в Испании Павла Пустового, который призывал пересчитать голоса. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Пустового также лишили дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. В качестве причины указано "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Ранее Павел Пустовой выступил за пересчет голосов на выборах президента республики. По его мнению, это поможет разрешить конфликт между действующей властью и оппозицией в стране. Он добавил, что происходящее в республике неприемлемо для европейского государства в XXI веке. По словам Пустового, в Белоруссии также стоит провести расследования того, кто избивал задержанных граждан, провоцировал правоохраниетелей, нападая на них с коктейлями Молотова и арматурами, сбивал милиционеров на машинах, незаконно задерживал граждан.

Фото: Facebook / Павел Пустовой