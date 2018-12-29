Блокадники из Болгарии и США прибыли в Петербург вслед за делегациями из других регионов

Северная столица продолжает готовиться к 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

За два дня до празднования Дня полного освобождения Ленинграда от блокады в Петербург продолжают прибывать делегации из других регионов и стран. С особым почетом в городе встречают группы гостей, в составах которых есть жители блокадного Ленинграда. Так, по данным Смольного, в Санкт-Петербург уже приехали блокадники, ныне проживающие в Болгарии и США. Имена почетных гостей не уточняются, известно только, что это двое ленинградцев, в свое время переехавших за границу. Они поделятся с земляками воспоминаниями и примут участие в праздничных мероприятиях.

На данный момент в город прибыли около 90 человек в составе официальных делегаций, в числе которых - блокадники и сопровождающие. Ожидается прибытие еще 120 почетных гостей из 42 регионов России. Кроме того, в Санкт-Петербург 27 января приедут представители Гамбурга, Еревана, Дрезден, Антверпена и других дружественных городов. Северную столицу посетят официальные дипломатические миссии Азербайджана, Болгарии, Великобритании, Израиля, Казахстана, Швейцарии, Никарагуа, Бельгии, Дании, Германии, Беларуси, Бразилии, Молдовы, Хорватии, Люксембурга, Кубы, ЮАР и других стран.