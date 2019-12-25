Об этом заявил правитель Дубая Мохаммед бин Рашид Аль Мактум.

ОАЭ отправят миссию на Луну в 2024 году. Об этом гражданам и резидентам страны заявил шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум через собственный Twitter-аккаунт. Правитель Дубая отметил, что в начале 2020 года специалисты смогли отправить собственный зонд к Марсу. Аппарат получил название "Рашид" в честь покойного отца Мохаммеда.

50 лет назад основатели ОАЭ начали миссию по вовлечению людей в строительство будущего государства, которое сегодня стало настоящим. Они начали из пустыни с амбициями, которые увели их гораздо дальше заявление Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума

Правитель рассказал, что ОАЭ возобновляет миссию основателей ради того, чтобы подготовиться к следующим 50 годам жизни государства, а также в целях проектирования будущего для новых поколений.

В случае успеха лунной миссии ОАЭ в 2024 году, страна станет четвертой, которая смогла посадить космический корабль на естественный спутник Земли (после США, СССР и Китая). Попытки посадить корабль на Луне предпринимали в Индии, Израиле и Японии.

Посол Ирана: урегулирование между Израилем и ОАЭ не решит проблем Ближнего Востока.

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