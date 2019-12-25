ОАЭ выбрали NASA вместо "Роскосмоса"

Премьер-министр ОАЭ подписал с NASA соглашение о подготовке астронавтов.

Объединенные Арабские Эмираты выбрали NASA вместо "Роскосмоса". В Twitter-аккаунте премьер-министр Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум заявил о том, что космический центр ОАЭ будет продолжать подготовку собственных астронавтов вместе с Национальным центром по аэронавтике США. Страна хочет отправить собственных специалистов на Международную космическую станцию.

Мы рады сообщить о подписании договора с НАСА для обучения астронавтов ОАЭ потенциальным миссиям на МКС, включая выход в открытый космос и продолжительные миссии на станции Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, премьер-министр ОАЭ

Напомним, что на МКС в сентября 2019 года впервые отправился астронавт из ОАЭ. Хаззаа Аль-Мансури проходил соответствующую подготовку вместе Султаном Аль-Нейади на территории Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в России.



