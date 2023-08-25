ОАЭ выдадут России экс-сотрудника ВТБ, обвиняемого в мошенничестве

В Генпрокуратуре рассказали о договоренности с коллегами из ОАЭ.

По требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов экстрадируют Игоря Кременевского для привлечения к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ. Мужчина подозревается по статье за мошенничество, организованное преступной группой в особо крупном размере. Речь идет о хищении денежных средств у банковской структуры. Следствие полагает, что фигурант уголовного дела в период сс декабря 2009 по февраль 2011 года разработал криминальную схему по выдаче потребительских и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам. В общей сложности ОПГ удалось совершить 92 эпизода хищения на сумму более 150 миллионов рублей. В момент совершения злодеяния россиянин находился в должности ведущего специалиста коммерческого банка.

Поскольку Кременевский скрылся от правоохранительных органов, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск. пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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Фото и видео: Telegram / Генеральная прокуратура России