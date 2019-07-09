Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выступил перед Национальным собранием в новой должности.

Новый наследный принц Кувейта принял присягу перед парламентом страны. Об этом рассказали журналисты местного телеканала Al Jazeera. По данным СМИ, шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах выступил перед Национальным собранием.

Нет сомнений в том, что Кувейт продолжит свой новаторский путь как конституционное государство, взявшее курс на демократию. Я клянусь перед Господом, эмиром и всем народом Кувейта, что стану твердой опорой главе государства...Кувейт останется привержен своим внутриарабским, региональным и международным обязательствам Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, наследный принц

Эмир Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах отметил, что рассчитывает на то, что наследный принц будет служить на благо своему государству. Напомним, что ранее парламент поддержал избрание младшего брата 80-летнего шейха Машааля на пост заместителя командующего Национальной гвардией.

Новый эмир Кувейта принес клятву перед парламентом.

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