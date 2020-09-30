Новый эмир Кувейта принес клятву перед парламентом

Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принес клятву верности перед парламентом.

Новый эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах принес в среду клятву верности перед Национальным собранием. Он выступил перед местным парламентов в качестве правителя страны.

Напомним, что 83-летний наследный принц назван эмиром во вторник после гибели 91-летнего эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Он скончался в США, где с июля 2020 года находился на лечении. Уже тогда сводный брат правителя Кувейта принц Наваф получил часть властных полномочий.

По Конституции Кувейта, наследник престола после смерти правителя автоматически становится эмиром. Однако он принимает власть только после принесения клятвы перед парламентом.

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Видео: Youtube/SBC Channel