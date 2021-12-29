В Приморском районе запустили новый автобусный маршрут

Маршрут №127М будет следовать от Арцеуловской аллеи до станции метро "Комендантский проспект".

Уже с понедельника, 10 января, по будним дням в Приморском районе начнет курсировать дополнительный автобусный маршрут №127М. Он будет следовать по маршруту №127 (от Арцеуловской аллеи до станции метро "Комендантский проспект") с интервалом движения 10-15 минут. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В ходе последней прямой линии с губернатором города Александром Бегловым жители жилого комплекса "Чистое небо" попросили улучшить транспортную доступность новых кварталов.

Еще в июне прошлого года власти города утвердили проекты по продлению Плесецкой улицы, проспекта Авиаконструкторов и Планерной улицы в Приморском районе. Уже летом этого года Плесецкая улица будет продлена от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. На дорогах запустят новые маршруты №№ 202 и 258, которые будут следовать к станциям метро "Пионерская" и "Комендантский проспект".

Известно, что проспект Авиаконструкторов будет продлен от Верхне-Каменской улицы до Плесецкой улицы. Также на проспекте появится трамвайная линия.

Планерная улица будет продлена от Глухарской улицы до реки Каменки.

Также Глухарскую улицу продолжат от Нижне-Каменской улицы до Комендантского проспекта на 308 метров.

Фото: Piter.TV