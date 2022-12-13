Глава комтранса Петербурга озвучил новые правила работы платной парковки

После обращений граждан было принято решение не распространять платную зону на намывные территории Васильевского острова.

Председатель комтранса Северной столицы Валентин Енокаев озвучил нововведения в правилах пользования платными парковками. Тему руководитель затронул в программе "Итоги дня" на телеканале "78".

Главным нововведением, по словам Енокаева, будет увеличение количества парковочных мест для семей, в которые трое и более детей. По поводу этого в ведомство поступило немало сообщений, отметил глава комитета. Также на рассмотрении находится возможность предоставления права на оформление парковочного разрешения жителям адресов, не включённых в перечень платных парковок.

Наконец, в связи с обращениями петербуржцев, поступивших в комтранс в период с 1 февраля по 1 марта, в Василеостровском районе зона платной парковки затронет только историческую часть и продлится до Наличной улицы. Таким образом, бесплатно можно будет парковаться примерно на 30-ти улицах, которые расположены ниже указанной. Однако для получения льготного оформления для её жителей, улицы намывной территории района всё равно войдут в перечень.

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Фото: Piter.TV