Многодетные семьи в Петербурге смогут получить по 2 парковочных разрешения

Кроме того, рассматривается введение поминутной оплаты парковочного места для нерезидентов.

Во II квартале 2023 года многодетные семьи, имеющие более четырёх детей, получат по 2 парковочных разрешения на машины в платной зоне парковки. С соответствующим поручением к вице-губернатору Кириллу Полякову обратился губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Кроме того, рассматривается введение поминутной оплаты парковочного места для нерезидентов.

На данный момент зона платной парковки распространяется только на 2 района города − Адмиралтейский и Центральный. С 1 июля в список войдёт и Петроградский, а с 1 октября − Василеостровский район. За час парковки необходимо платить 100 рублей, а платное разрешение для местных жителей стоит 1800 рублей в год. Для льготных категорий граждан оно предоставляется бесплатно.

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Фото: Piter.TV