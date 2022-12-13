В Петербурге поддержали идею бесплатного второго образования для инвалидов

Обучение будет оплачиваться из казны города.

Депутаты петербургского парламента приняли в третьем чтении проект закона о новой льготе для людей с инвалидностью: теперь эта категория граждан может бесплатно получить второе высшее образование. Решение было принято на заседании во вторник, 29 марта.

Согласно документу, право получают инвалиды первой, второй и третьей групп. Обучение будет оплачиваться из казны города.

Как уточнили авторы инициативы, бесплатное второе образование люди с ограниченными возможностями смогут получить в тех вузах, техникумах или колледжах, которые подчиняются правительству Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга приняли законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним.

Фото: Pxhere