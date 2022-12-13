Снегопад в Петербурге прервал работу электросамокатов

В целях безопасности сделали самокаты временно недоступными для аренды.

Сильные снегопады Петербурга вынудили кикшеринговые компании Whoosh и "Юрент" приостановить работу. Об этом рассказали в пресс-службах компаний.

По данным пресс-службы Whoosh, в целях безопасности сделали самокаты временно недоступными для аренды. Специалисты сервиса сейчас чистят парковки от снега, чтобы самокаты не мешали уборочной технике. Со сложных участков устройства вывозят в сервисный центр.

Напомним, что 29 марта синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться атмосферным фронтом, который вытянулся через регион в меридиональном направлении с юга на север, и поделил территорию Ленинградской области на холодный запад и более тёплый восток.

Ранее зимняя погода задержится в Петербурге на неделю.

Фото: piter.tv