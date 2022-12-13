Зимняя погода задержится в Петербурге на неделю

На текущей неделе погода в Петербурге будет неустойчивой. Ночью ожидаются минусовые температура, которые днем сменятся на слабый плюс. Петербуржцев ждет много осадков в виде снега и дождя. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем телеграм-канале.
Он отмечает, что уже завтра днем к городу подойдет южный циклон, который формируется над Балканами, и будет смещаться на север к Петербургу.
Осадки в виде снега, переходящие в дождь, потом опять в снег. Перепады температуры воздуха от слабого минуса до +3…+5 градусов тепла, а потом опять к минусу
пишет Колесов.
Скорость ветра составит 8-13 метров в секунду. На дорогах ожидается снежный покров и гололедица.
Ранее жителям Ленобласти рассказали, как подготовиться к возможным паводкам. Людям, которые живут в зоне возможного потопления, нужно заранее подумать об эвакуации.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Распродажа за 50% от цены (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за 1990 руб.------ https://e.vg/konfiscatu