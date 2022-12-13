В Мурино несколько автомобилей застряли в огромной луже на дороге

Жители города рассказали, что на Воронцовском бульваре в период оттепели появилась новая река.

В Мурино образовалась река в период оттепели. Жители рассказали, что на Воронцовском бульваре несколько машин застряли в глубокой луже из грязи. Фото опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Переходим эту реку вброд. Сюрприз на Воронцовском бульваре в Мурино и его жертвы. Но в городе же все нормально? Очевидец, "Раньше всех. Петербург"

Жители Мурино требуют построить дороги и отвести воду в канализацию.

Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем.

Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург