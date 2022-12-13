В Мурино несколько автомобилей застряли в огромной луже на дороге

В Мурино образовалась река в период оттепели. Жители рассказали, что на Воронцовском бульваре несколько машин застряли в глубокой луже из грязи. Фото опубликовали в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Переходим эту реку вброд. Сюрприз на Воронцовском бульваре в Мурино и его жертвы. Но в городе же все нормально?
Очевидец, "Раньше всех. Петербург"
Жители Мурино требуют построить дороги и отвести воду в канализацию.
Ранее на Piter.tv: с 23 марта в Ленобласти будут проводить взрывные работы для борьбы с половодьем.
Фото: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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