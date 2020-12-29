Нобелевский лауреат призвал РФ экспортировать водород при отказе от выбросов углерода

Рае Квон Чунг рассказал о российском потенциале в экспорте водорода.

Нобелевский лауреат призвал РФ экспортировать водород при отказе мира от выбросов углерода. Об этом председатель Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг заявил на Гайдаровском форуме. Иностранец выступил на мероприятии по видеосвязи. По мнению эксперта, РФ обладает потенциалом в том, чтобы стать значимым экспортером водорода в условиях отказа мировой экономики от углеродных выбросов.

Россия является крупным экспортером нефти, ископаемого топлива, поэтому очень важно понять, каким образом российская экономика перейдет от экспорта таких энергоресурсов к производству возобновляемой энергии, новым источникам энергии. Например, к водороду. Предполагается, что именно водород станет энергией будущего Рае Квон Чунг, нобелевский лауреат

Специалист напомнил, что в вопросе отказа от выбросов углерода потребуются общемировые усилия. Он уточнил, что России будет нужна помощь Евросоюза, Южной Кореи и других государств. В частности, партнеры смогут взять на себя обязательства по покупке водорода, который будет изготавливаться на территории РФ. В снижении выбросов до нулевой отметки спикер счел обязательным. По мнению ученого, страны мира уже поняли, что планета находится перед началом климатического кризиса.

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Фото: Piter.tv