Глава Минтруда сообщил, что на удаленке продолжают работать 3,7 млн человек

Антон Котяков дал прогноз по сокращению числа работников, трудящихся в дистанционном режиме.

Глава Минтруда сообщил, что на удаленном режиме работы продолжают трудиться 3,7 млн человек. Об этом глава профильного ведомства Антон Котяков рассказал участникам Гайдаровского форума. По данным спикера, это количество занимает шесть процентов от общего числа трудоустроенных граждан.

Количество занятых на удаленке постепенно снижается в силу снятия определенных ограничений. Сейчас мы видим, что количество занятых у нас порядка 3,7 млн человек - это 6% Антон Котяков, глава Минтруда России

По словам чиновника, показатель работников, трудящихся в дистанционном режиме, после снятия всех ограничений будет около пяти процентов. От общего числа занятых граждан - это около 2,7-2,8 млн человек.

Глава Минтруда: число официально зарегистрированных безработных в России снижается.

Фото: Kremlin.ru