Эксперт спрогнозировал популярность цифровых денег у граждан и организаций.

Анатолий Аксаков заявил, что спрос на цифровой рубль будет высоким. Об этом глава комитета по финансовому рынку в Госдуме рассказал на Гайдаровском форуме. По мнению депутата, будущее будет именно за цифровыми валютами.

Есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность этого инструмента, поэтому я уверен, что за цифровым рублем будущее. При этом, конечно, это и вызов для кредитных организаций Анатолий Аксаков, российский парламентарий

Эксперт напомнил, что спрос на цифровые деньги ожидается как со стороны физических лиц, так и со стороны организаций. В частности, компаниям такая валюта необходима в целях обслуживания экономического оборота, если фирма хочет применять технологии распределенного реестра для взаимодействия с партнерами.

Аксаков заявил, что рост ВВП в 2021 году может составить 4%.

Фото: Piter.tv