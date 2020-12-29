Анатолий Аксаков заявил, что спрос на цифровой рубль будет высоким. Об этом глава комитета по финансовому рынку в Госдуме рассказал на Гайдаровском форуме. По мнению депутата, будущее будет именно за цифровыми валютами.
Есть целая группа составляющих, которые обеспечивают привлекательность этого инструмента, поэтому я уверен, что за цифровым рублем будущее. При этом, конечно, это и вызов для кредитных организаций
Анатолий Аксаков, российский парламентарий
Эксперт напомнил, что спрос на цифровые деньги ожидается как со стороны физических лиц, так и со стороны организаций. В частности, компаниям такая валюта необходима в целях обслуживания экономического оборота, если фирма хочет применять технологии распределенного реестра для взаимодействия с партнерами.
Аксаков заявил, что рост ВВП в 2021 году может составить 4%.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все