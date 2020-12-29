Нижняя палата парламента Казахстана избрала своим спикером главу фракции правящей партии

Место спикера Мажилиса получил Нурлан Нигматулин.

Нижняя палата парламента (Мажилиса) Казахстана избрала своим спикером главу фракции правящей партии. Решение принято на первой пленарном заседании депутатов седьмого созыва способом тайного голосования. Пост получил Нурлан Нигматулин, который занимал данную должность и во время прошлого созыва.

На должность председателя мажилиса выдвинута одна кандидатура - это Нурлан Нигматулин Берик Имашев, глава ЦИК Казахстана

Известно, что по результатам парламентских выборов в республике, которые состоялись 10 января,победу одержала правящая партия "Нур Отан". Депутаты набрали 71,09% голосов. Таким образом фракция получила 76 мандатов. В нижнюю палату парламента попала старшая дочь Назарбаева Дарига Назарбаева.

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