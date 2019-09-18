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Невеста погибла при съемке свадебных фотографий
Сегодня, 11:58
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lesjasap

Невеста погибла при съемке свадебных фотографий

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Китаянку вместе с фотографом и визажистом унесло в море.

Невеста погибла при съемке свадебных фотографий. Об этом сообщили журналисты портала Newsflare. Они опубликовали видео трагедии, которая произошла в китайском городе Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.

Очевидцы рассказали, что женщина позировала на берегу моря. Неожиданно группу, включающую визажиста и фотографа, накрыла огромная волна. Людей унесло в море. Позже спасатели смогли найти тела невесты и визажиста. Третьего члена команды все еще разыскивают. Он считается пропавшим без вести.

Напомним, что в американском штате Техас в 2019 году погибла пара, которая только что зарегистрировала брак. Молодой человек 19-ти лет по имени Харли Джо Морган вместе с 20-летней Рианнон Мари Морган покидали мирового судью, когда в них врезался пикап.

В Китае подсчитали ущерб от наводнений в провинции Аньхой.

Теги: вэньчжоу, невеста, свадебная фотосессия, чжэцзян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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