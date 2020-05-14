Женщина внезапно родила посреди улицы в Китае

Китаянка вышла на прогулку беременной, а вернулась уже родившей женщиной.

Женщина внезапно родила посреди улицы на глазах у удивленных прохожих. Инцидент попал на записи камер видеонаблюдения. Известно, что роженицей оказалась жительница Китая из провинции Чжэцзян. Очевидцы сразу же начали помогать женщине, а также вызвали скорую помощь. По словам свидетеля событий, новорожденного ребенка удалось завернуть в одеяло..

Это был мальчик, я увидела, что его губы были черными, и испугалась. Я подняла его и похлопала несколько раз, тогда он порозовел и начал кричать прокомментировала китаянка по имени Чэнь в интервью местным СМИ

На данный момент врачи из местной больницы рассказали, что жизни и здоровью новорожденного и его матери ничего не угрожает.

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Leakin Media