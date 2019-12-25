Регион потерял 1,6 млрд долларов.

В Китае подсчитали ущерб от наводнений в провинции Аньхой. Чиновники из управление по чрезвычайным ситуациям рассказали, что прямой экономический ущерб провинции на востоке страны составляет более 11,7 млрд юаней (около 1,6 млрд долларов). специалисты добавили, что сильные и продолжительные ливни нарушили нормальную жизнь 3,3 млн жителей Аньхоя.

Напомним, что наводнения в 2020 году охватили 17 городов и 79 уездов провинции. Некоторых жителей пришлось эвакуировать. Спасатели вывели из пострадавших участков более 570 тысяч человек. Еще около 270 тысяч китайцев нуждаются в экстренной помощи. Вода разрушила сельскохозяйственные территории на площади в 328 тысяч гектаров. Повреждено свыше 3,3 тысяч жилых зданий.

В Китае наводнения охватили южные, юго-западные и юго-восточные провинции. Погибли более 140 человек по стране. Больше всего пострадали провинции Аньхой, Чжэцзян, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу.

В Цзянси наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей.