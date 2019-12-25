В Цзянси наводнения затронули более 6,4 миллиона жителей

Ущерб Китаю оценивается в 1,7 млрд долларов.

В юго-восточной провинции Цзянси наводнения затронули более 6,42 миллиона жителей. Об этом сообщило китайское агентство Синьхуа со ссылкой на штаб командования по контролю за наводнениями и засухой. Чиновники напомнили, что ливни в регионе начались 6 июля. Дожди уничтожили около 584 тысяч гектаров посевов сельскохозяйственных культур. Непогода заставила эвакуироваться 654 тысячи жителей.

В настоящее время ущерб Китая от проливных дождей оценивается в 1,7 млрд долларов. В Штабе командования добавили, что власти повышают уровень реагирования на ЧС из-за наводнений с III до II на большей части страны.

На юго-западе Китая из-за наводнений погибли три человека.