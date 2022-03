Netflix выпустил трейлер второго сезона аниме Ghost in the Shell

Проект выйдет на Netflix 23 мая.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер и постер второго сезона аниме-сериала Ghost in the Shell "Доспехи Бога". Ролик размещен на официальном YouTube-канале. Известно, что вторая часть проекта получила название "Синдром одиночки 2045" (Ghost in the Shell: SAC_2045). Создатели телевизионного продукта показали зрителям развитие конфликта между специалистами девятого отдела службы общественной безопасности Японии и постлюдьми. Последние появились в результате развития искусственного интеллекта.

Напомним, что официальный релиз второго сезона запланирован на 23 мая.Первый сезон аниме "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045" вышел на онлайн-ресурсе в апреле 2020 года. Он состоит из 13 серий.

"CODA: ребенок глухих родителей" удостоена "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Фото и видео: YouTube / Netflix