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Netflix выпустил трейлер второго сезона аниме Ghost in the Shell
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Netflix выпустил трейлер второго сезона аниме Ghost in the Shell

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Проект выйдет на Netflix 23 мая.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер и постер второго сезона аниме-сериала Ghost in the Shell "Доспехи Бога". Ролик размещен на официальном YouTube-канале. Известно, что вторая часть проекта получила название "Синдром одиночки 2045" (Ghost in the Shell: SAC_2045). Создатели телевизионного продукта показали зрителям развитие конфликта между специалистами девятого отдела службы общественной безопасности Японии и постлюдьми. Последние появились в результате развития искусственного интеллекта.

Напомним, что официальный релиз второго сезона запланирован на 23 мая.Первый сезон аниме "Призрак в доспехах: Синдром одиночки 2045" вышел на онлайн-ресурсе в апреле 2020 года. Он состоит из 13 серий. 

"CODA: ребенок глухих родителей" удостоена "Оскара" в номинации "Лучший фильм".

Фото и видео: YouTube / Netflix
 

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Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Кино,

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