Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии

Несколько человек пострадали при стрельбе в штате Вирджиния. Об этом сообщили правоохранительные органы через собственный аккаунт в Twitter. Представители закона утром 27 марта получили данные о вооруженной атаке на территории города Вирджиния-Бич.
Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни.
сообщение американской полиции
В настоящее время на месте происшествия находятся оперативники. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В возрасте 87 лет умер актер Джордж Сигал.
Фото: Pixabay.com
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