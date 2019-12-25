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Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии
Сегодня, 9:17
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lesjasap

Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии

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Обстоятельства трагедии выясняются.

Несколько человек пострадали при стрельбе в штате Вирджиния. Об этом сообщили правоохранительные органы через собственный аккаунт в Twitter. Представители закона утром 27 марта получили данные о вооруженной атаке на территории города Вирджиния-Бич.

Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни.

сообщение американской полиции

В настоящее время на месте происшествия находятся оперативники. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

В возрасте 87 лет умер актер Джордж Сигал.

Фото: Pixabay.com

Теги: вирджиния, стрельба
Категории: Мировые новости, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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