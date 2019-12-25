Немецкий телеканал назвал оккупантами советских солдат в ГДР

MDR раскрыл подробности дислокации советских войск на территории ГДР во время второй мировой войны.

Немецкий телеканал MDR назвал оккупантами советских солдат в ГДР. Журналисты дали данное определение военнослужащим из СССР, которые временно дислоцировались на территории бывшей ГДР. По мнению авторов публикации, до ухода советских солдат местные жители продолжали считать их оккупантами. Однако в материале говорится также о том, что несмотря на это, в стране все же были частные контакты. В отдельных случаях они доводили "даже до свадеб".

В статье упоминается о том, что население ГДР особенно раздражали советские маневры, разбитые боевой техникой поля и дороги, а также офицеры, которые скупали все товары в магазинах, начиная с самого утра.

Автор публикации заметил, что жители восточной Германии выступали за улучшение отношений с Россией. Однако "дружба" между сторонами была одномоментно забыта сразу после того, как советские войска покинули территорию ГДР.

Варшавскому договору исполнилось 65 лет.