В Wintershall Dea не подтвердили слова министра энергетики США о "грязном" российском газе.

Немецкий партнер "Газпрома" обсудил поставки водорода из России в ЕС. В интервью журналистам РБК руководитель нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен заявил, что российский газ является для региона самым качественным. Специалист также подчеркнул, что этот природный ресурс также является надежным источником энергии. Таким образом эксперт опроверг слова министра американской энергетики Дженнифер Грэнхолм о том, что газ из РФ считается "самым грязным".

Напомним, что в США министр по энергетике дала негативный отзыв о добыче и распространении российского природного газа. На заседании в профильном комитете по науке, космосу и технологиям в Палате представителей Дженнифер Грэнхолм прокомментировала ситуацию с реализацией "Северного потока-2". Чиновница уверена, что по данному трубопроводу будет проходить самая грязная форма природного газа на планете.

В Европе растет спрос на российский газ.

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