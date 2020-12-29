Названа самая популярная причина смертей в Петербурге

Власти решали, как снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Болезни системы кровообращения вышли на первое место среди основных причин смерти лиц трудоспособного возраста в 2021 году. Об этом на заседании межведомственной комиссии по снижению смертности заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Кроме того, много смертей было зафиксировано от заболеваний системы органов дыхания, коронавируса, новообразований и внешних причин. В 2022 году по сравнению с 2021 умерло на 14,9% меньше людей трудоспособного возраста. По словам главного внештатного специалиста кардиолога комитета по здравоохранению, гендиректора НМИЦ им. Алмазова Евгения Шляхто, в 2021 году Петербург по показателю общей смертности на 100 000 населения находился в "желтой" зоне с ростом коэффициента на 15,1%. В январе-июне 2022 года ситуация улучшилась, и теперь город переместился в "зеленую" зону.

Члены комиссии отметили, что в городе растет число экстренных госпитализаций пациентов с острой сердечно-сосудистой патологией, распространённость алкогольной кардиомиопатии и раннего атеросклероза в молодом возрасте. Для этого необходимо проводить первичную профилактику.

В ближайшие три года планируют внедрять новые технологии диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, усилить материально-техническую базу медорганизаций, которые работают по этому профилю.

Среди решений, которые были приняты: строительство Регионального сосудистого центра на базе Александровской больницы (уже строится), строительство нового корпуса на базе Городской больницы №15, корпуса Emergency на базе НИИ cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе, обновления автопарка скорой медицинской помощи, совершенствование маршрутизации пациентов с инсультами, инфарктами и внедрение дистанционных технологий.

Фото: Piter.tv