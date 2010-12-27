Объявлена дата следующей церемонии вручения кинопремии "Оскар"

Заветные статуэтки вручат 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Стало известно, когда состоится следующая церемония вручения кинопремии "Оскар". Актерам и режиссерам вручат заветные статуэтки 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом объявила Американская академия киноискусств.

Отмечается, что отбор претендентов на "Оскар" начнется 7 января 2019 года и завершится 14 января. Спустя неделю, 22 января организаторы назовут имена номинантов на кинопремию. После этого члены Американской академии киноискусств приступят ко второму этапу голосования, который и определит победителей. Финальный раунд борьбы откроется 12 февраля и завершится 19 февраля.

Напомним, на 90-й церемонии вручения премий "Оскар" главную награду получила картина "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. Кроме того, статуэтку получили американка Фрэнсис Макдорманд за роль в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и британец Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в фильме Джо Райта "Темные времена".

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Фото: Instagram / francesmcdormandworld