Стали известны все победители "Оскара" - 2018

Закончилась 90 церемония награждения Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".
Стали известны все победили 2018 года:
Лучший фильм - "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо
Лучшая мужская роль - Гэри Олдмен ("Темные времена")
Лучшая женская оль - Френсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
Лучшие режиссер - Гильермо дель Торо ("Форма воды")
Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")
Лучшая женская роль второго плана – Эллинсон Дженни ("Тоня против всех")
Лучший сценарий – "Прочь"
Лучший адаптированный сценарий – "Зови меня своим именем"
Лучшая работа художника – постановщика – "Форма воды"
Лучшая операторская работа – "Бегущий по лезвию 2049"
Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко"
Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина"
Лучшие визуальные эффекты - "Бегущий по лезвию 2049"
Лучшие костюмы – "Призрачная нить"
Лучший монтаж – "Дюнкерк"
Лучшая песня – "Тайна Коко"
Лучший саундтрек – "Форма воды"
Лучший грим и прически – "Темные времена"
Лучший звук – "Дюнкерк"
Лучший монтаж звука – "Дюнкерк"
Лучший документальный фильм – "Икар"
Лучший короткометражный документальный фильм – "Рай – это пробка на 405 шоссе"
Лучший короткометражный игровой фильм – "Немое дитя"
Лучший короткометражный анимационный фильм – "Дорогой баскетбол"
Премия за особые достижения – "Плоть и песок"
Видео: ABC Television Network
Фото: Свободные источники