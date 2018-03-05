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Стали известны все победители "Оскара" - 2018

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Лучшим фильмом года стала картина режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды".

Закончилась 90 церемония награждения Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар".

Стали известны все победили 2018 года:

Лучший фильм - "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо

Лучшая мужская роль - Гэри Олдмен ("Темные времена")

Лучшая женская оль - Френсис Макдорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшие режиссер -  Гильермо дель Торо ("Форма воды")

Лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая женская роль второго плана – Эллинсон Дженни ("Тоня против всех")

Лучший сценарий – "Прочь"

Лучший адаптированный сценарий – "Зови меня своим именем"

Лучшая работа художника – постановщика – "Форма воды"

Лучшая операторская работа – "Бегущий по лезвию 2049"

Лучший анимационный фильм – "Тайна Коко"

Лучший фильм на иностранном языке – "Фантастическая женщина"

Лучшие визуальные эффекты - "Бегущий по лезвию 2049"

Лучшие костюмы – "Призрачная нить"

Лучший монтаж – "Дюнкерк"

Лучшая песня – "Тайна Коко"

Лучший саундтрек – "Форма воды"

Лучший грим и прически – "Темные времена"

Лучший звук – "Дюнкерк"

Лучший монтаж звука – "Дюнкерк"

Лучший документальный фильм – "Икар"

Лучший короткометражный документальный фильм – "Рай – это пробка на 405 шоссе"

Лучший короткометражный игровой фильм – "Немое дитя"

Лучший короткометражный анимационный фильм – "Дорогой баскетбол"

Премия за особые достижения – "Плоть и песок"

Видео: ABC Television Network

Фото: Свободные источники

Теги: гильермо дель торо , кино , новости кино , оскар , форма воды
Категории: Лента новостей Культура Кино Мировые новости

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