На иммунитет против COVID-19 значительно влияет витамин D.

Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор. Об этом заявили ученые из Медицинской школы университета Бостона в США. Они опубликовали результаты собственного исследования в журнале PLOS ONE.

Согласно проведенному исследованию, меньше всего погибших пациентов с COVID-19 среди тех пациентов, в которых зафиксирован нормальный уровень витамина D в организме. Среди таких инфицированных также регистрируется значительно меньше случаев с тяжелыми осложнениями. Среди людей, старше 40 лет, смертность от инфекции на 51,5% ниже, чем у людей с недостатком витамина D. В частности, наличия данного вещества в организме позволяет предотвратить у пациентов такое последствие как цитокиновый шторм.

Дефицит витамина D может увеличивать риск заражения коронавируса.

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