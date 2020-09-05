Ученые объяснили, что витамин D также поможет перенести инфекцию без симптомов.

Дефицит витамина D может увеличивать риск заражения коронавируса. Об этом сообщили представители Медицинского университета Чикаго. Исследователи выяснили, что чаще всего заражаются COVID-19 пациенты, страдающие хроническими заболеваниями, онкологией и диабетом.

Специалисты изучили данные 489 пациентов, у которых измерялся уровень витамина D в организме за год до тестирования на новую инфекцию. Позже выяснилось, что люди с дефицитом витамина D имеют большую вероятность заражения коронавирусом. Для них относительный риск положительного результата теста на COVID-19 был в 1,77 раза выше.

Витамин D помогает уменьшить распространение инфекции, так как вещество влияет на снижение репликации вирусных клеток, а также ускоряет их выведение. Однако люди с высоким уровнем витамина D могут переносить коронавирус бессимптомно, что негативно сказывается на окружающих людях. Этот витамин ослабляет симптомы заболевания, включая кашель.

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Видео: YT / Доктор Комаровский