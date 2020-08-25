Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких. Представители МГУ имени Ломоносова выяснили в рамках проекта, что лекарственная форма витамина В1 (кокарбоксилаза) в высоких дозах позволяет негативно влиять на онкологические клетки. При этом, не затрагиваются здоровые клетки организма.
Кокарбоксилаза широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний
сообщение МГУ
Новые сведения могут иметь научную и практическую ценность при лечении рака легких. Ученым требуются клинические исследования противоракового действия кокарбоксилазы.
Названа самая устойчивая к раку группа крови.
Видео: YouTube / Альфа - Центр Здоровья
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все