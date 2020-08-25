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Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких

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Кокарбоксилаза негативно влияет на раковые клетки в легких.

Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких. Представители МГУ имени Ломоносова выяснили в рамках проекта, что лекарственная форма витамина В1 (кокарбоксилаза) в высоких дозах позволяет негативно влиять на онкологические клетки. При этом, не затрагиваются здоровые клетки организма.

Кокарбоксилаза широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний

сообщение МГУ

Новые сведения могут иметь научную и практическую ценность при лечении рака легких. Ученым требуются клинические исследования противоракового действия кокарбоксилазы.

Названа самая устойчивая к раку группа крови.

Видео: YouTube / Альфа - Центр Здоровья

Теги: витамин, кокарбоксилаза, легкие, мгу, онкология, рак, ученые
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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