Кокарбоксилаза негативно влияет на раковые клетки в легких.

Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких. Представители МГУ имени Ломоносова выяснили в рамках проекта, что лекарственная форма витамина В1 (кокарбоксилаза) в высоких дозах позволяет негативно влиять на онкологические клетки. При этом, не затрагиваются здоровые клетки организма.

Кокарбоксилаза широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний сообщение МГУ

Новые сведения могут иметь научную и практическую ценность при лечении рака легких. Ученым требуются клинические исследования противоракового действия кокарбоксилазы.

Названа самая устойчивая к раку группа крови.

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