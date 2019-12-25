Американский диетолог назвала витамины, влияющие на иммунную систему организма.

Названы три важнейших витамина для крепкого иммунитета. Об этом рассказала диетолог Джулия Зумпано из американского города Кливленд, штат Огайо в интервью для издания Heilpraxisnet. Специалист отметила, что больше всего организму необходимы витамин С, В6 и Е.

Врач отметила, что витамин С стимулирует иммунную систему человека. При его недостатке организм становится более восприимчив к различным заболеваниям. Вещество содержится в таких продуктах как апельсины, грейпфруты, мандарины, клубника, перец, шпинат, капуста и брокколи.

Витамин B6 можно получить, употребляя в пищу курицу, рыбу, зеленые овощи и нут. Витамин Е можно восполнить, ежедневно употребляя орехи и шпинат. Диетолог советует избегать пищевых добавок. Она рекомендует получать необходимые витамины за счет сбалансированного питания.

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