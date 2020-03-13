Назван очаг возможного глобального финансового кризиса. Тайну раскрыл экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч. По словам эксперта, если коронавирус приведет к глобальному финансовому кризису, то его очагом распространения станет банковский сектор Италии.
Уже сейчас Италия больше всех европейских стран пострадала от инфекции. По данным ВОЗ в стране заразились коронавирусом более 12 тысяч человек. С 9 марта власти закрыли границы и ограничили передвижение по стране. Линч пишет, что ограничительные меры пострадают из-за удара по экономике из-за закрытия многих заведений. Ранее на Италию уже пришелся удар из-за ограничений в области туризма. Экономика страны занимает восьмую позицию в мире, но в условиях пониженной активности местного предпринимательства будет ухудшаться. Сохранение статуса будет зависеть от выносливости банковской сферы. По мнению Линча, она продолжительное время считалась одной из самых слабых в Европе.
По сведениям журналиста, частные бизнесмены в Италии могут перестать обслуживать собственные кредиты. Это станет проблемой для банковской структуры. Еще одним негативным фактором станут гособлегации. В условиях антикризисных мер они потеряют привлекательность для инвесторов, а соответственно- подешевеют. Кредитным компаниям придется создавать резервы. Это негативно скажется на капитале и соблюдении нормативов.
Ранее в Италии больные с коронавирусом в реанимации лежат лицом вниз.
Видео: YouTube/CareerOneStop
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