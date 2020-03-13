Основной урон от финансового кризиса будет нанесен банковской сфере Италии.

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса. Тайну раскрыл экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч. По словам эксперта, если коронавирус приведет к глобальному финансовому кризису, то его очагом распространения станет банковский сектор Италии.

Уже сейчас Италия больше всех европейских стран пострадала от инфекции. По данным ВОЗ в стране заразились коронавирусом более 12 тысяч человек. С 9 марта власти закрыли границы и ограничили передвижение по стране. Линч пишет, что ограничительные меры пострадают из-за удара по экономике из-за закрытия многих заведений. Ранее на Италию уже пришелся удар из-за ограничений в области туризма. Экономика страны занимает восьмую позицию в мире, но в условиях пониженной активности местного предпринимательства будет ухудшаться. Сохранение статуса будет зависеть от выносливости банковской сферы. По мнению Линча, она продолжительное время считалась одной из самых слабых в Европе.

По сведениям журналиста, частные бизнесмены в Италии могут перестать обслуживать собственные кредиты. Это станет проблемой для банковской структуры. Еще одним негативным фактором станут гособлегации. В условиях антикризисных мер они потеряют привлекательность для инвесторов, а соответственно- подешевеют. Кредитным компаниям придется создавать резервы. Это негативно скажется на капитале и соблюдении нормативов.

Ранее в Италии больные с коронавирусом в реанимации лежат лицом вниз.

Видео: YouTube/CareerOneStop