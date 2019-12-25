National Interest: "Северный поток - 2" ослабит энергетическую безопасность Восточной Европы

Сделка по СП-2 сильно ударит по экономике ЕС, считает автор статьи.

Благодаря газопроводу "Северный поток – 2" ФРГ обеспечит себе более низкие цены на топливо, однако для других европейских стран энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Такое мнение на страницах американского журнала National Interest выразила обозреватель Юлия-Сабина Джоя.

Она считает, что сделка по СП-2 может сильно ударить по экономике не только Восточной Европы, но и всего Европейского союза.

Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными, а расплачиваться в основном придется Восточной Европе. Юлия-Сабина Джоя, журналист

Она отметила, что после запуска газопровода Украина окажется в ловушке, так как транзит газа вносил в бюджет государства несколько миллиардов долларов в год. Из-за СП-2 цены на топливо на территории этой страны будут увеличены, и "ситуация будет становиться все опаснее".

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Киев в условиях достройки трубопровода "Северный поток - 2" должен потребовать у Соединенных Штатов статус "особого" союзника вне Североатлантического Альянса.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock