National Interest: Россия "накажет" Украину после открытия "Северного потока - 2"

Украина рискует лишиться не только поставок газа, но и других источников энергии в будущем.

После завершения газопровода "Северный поток-2" Россия сможет наказать Украину. Об этом в статье, опубликованной в журнале National Interest, заявил обозреватель Джон Рюль.

По его словам, в настоящее время Европа сохраняет зависимость от газа из РФ, однако запуск СП-2 угрожает национальной безопасности ряда стран, например, Украины, Польши, а также Восточной и Центральной Европы.

Поскольку Россия скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится. Джон Рюль, обозреватель

Он отметил, что Украина рискует лишиться не только поставок газа, но и других источников энергии в будущем. Причем российские власти, по мнению Рюля, смогут ограничивать транзит без риска задеть интересы своих зарубежных клиентов.

Ранее украинский политический эксперт Тарас Семенюк заявил, что Киев в условиях достройки трубопровода "Северный поток - 2" должен потребовать у Соединенных Штатов статус "особого" союзника вне Североатлантического Альянса.

Фото: Nord Stream 2 / Paul Langrock