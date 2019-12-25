Насильник с Московского проспекта избил полицейского во время задержания

Представитель власти получил несколько ударов кулаком по лицу.

В Петербурге на мужчину завели два уголовных дела за избиение представителя власти, а также за изнасилование коллеги. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК России по Петербургу.

Ранее в полицию обратился мужчина и рассказал об изнасиловании своей 27-летней жены, работающей инженером-конструктором на петербургском заводе. Он заявил, что на женщину напал коллега в одной из квартир дома №224 на Московском проспекте.

Прибывшие по указанному адресу стражи порядка обнаружили пьяного мужчину. Он несколько раз ударил кулаками по лицу сотрудника полиции. Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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Фото: Piter.TV