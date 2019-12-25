Напавший с ножом на активистов хулиган отделался условным сроком

В июле прошлого года мужчина угрожал убийством одному из активистов и разбил его телефон.

Невский районный суд Петербурга приговорил Махмадюнуса Хабирова, напавшего с ножом на активистов в июле прошлого года, к 2,7 годам лишения свободы условно. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, подсудимый частично признал вину.

Суд установил, что 2 июля прошлого года Хабиров набросился на активиста, снимающего на телефон незаконную деятельность уличных торговцев у дома №20 по улице Коллонтай. На виду у людей хулиган выбил гаджет из рук мужчины и, поливая пострадавшего матом, достал складной нож и бросился за мужчиной в толпу. Кроме того, Хабиров угрожал пострадавшему убийством и разбил телефон активиста об асфальт.

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