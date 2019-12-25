Пенсионеру из Кингисеппа дали полгода условно за 12 срубленных берез

Деревья росли на территории, принадлежащей Министерству обороны.

Суд Кингисеппа вынес 71-летнему местному жителю условный приговор за незаконную вырубку леса. Пенсионер спилил 12 берез для протопки печи. Об этом стало известно Piter.TV.

Злополучные деревья общим объемом 4,2 кубических метра пошли на растопку в декабре прошлого года. Они росли на территории Министерства обороны, рядом с которой располагается дом обвиняемого.

Мужчина полностью признал свою вину, но объяснил, что другого выбора в него не было – зимой без печного отопления в доме находится невозможно. Тем не менее, судья все же признал пенсионера виновным и вынес уловным приговор с учетом возраста нарушителя.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет.

Фото: Piter.TV