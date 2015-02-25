Нападающий "Вегаса" Барбашев оформил дубль в матче НХЛ с "Оттавой"

Игра закончилась со счетом 6:4.

"Вегас" обыграл "Оттаву" с результатом 6:4 в домашнем матче, организованного в ходе регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Со стороны команды победителей шайбы в ворота оппонентов на 18, 18, 27 и 59, 57 и 58 минутах забросили спортсмены Николя Руа, Николас Хаг, Иван Барбашев (оформил дубль), Томаш Гертл и Киган Колесар. В составе клуба проигравших голы забили на 3 и 38, 13 и 19 минутах Адам Годетт (реализовал дубль), Клод Жиру и Дрейк Батерсон.

В настоящее время российский нападающий Иван Барбашев расположился на третьей позиции в списке лучших снайперов текущего сезона с семью шайбами в активе. По данному показателю он проигрывает только российскому нападающему "Тампы" Никите Кучерову и швейцарскому форварду "Нью-Джерси" Нико Хишеру, у которых записано по восемь реализованных голов.

В текущий момент "Вегас" занимает второе место в рейтинге Тихоокеанского дивизиона. Команда набрала 11 очков по итогам восьми ледовых встреч. "Оттава" располагается на второй позиции Атлантического дивизиона с 8 очками после семи проведенных игр. В следующем матче "Вегас" примет у себя "Сан-Хосе". Матч запланирован на 27 октября, а "Оттава" на следующий день сыграет в гостях против "Колорадо".

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET