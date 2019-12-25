Перепад температур сказывается на виде осадков и сильном ветре.

Найдена планета с железными дождями, сутки на которой длятся 43 часа. Открыли экзопланету швейцарские астрономы из Женевского университета. Результаты исследования ученые опубликовали в издании Nature.

Аномалия связана с большой разницей температур на противоположных сторонах небесного тела. Известно, что планета WASP-76b находится в 640 световых лет от Земли, в созвездии Рыб. Она удалена от материнской звезды на большом расстоянии, из-за чего полный оборот планета вокруг себя делает за 43 часа. На дневной стороне небесного тела температура достигает 2400 градусов по Цельсию, а на ночной - примерно на тысячу градусов холоднее. Это связано с тем, что за 43 часа часть поверхности успевает испарить металлы, пары от которых переходят на другую сторону. Конденсация заставляет выпадать осадки в виде железных капель. Из-за разных температур также на планете бушуют ветра, которые достигают скорости в 18 тысяч километров в час.

Ученые добавили, что им удалось найти планету благодаря большому телескопу VLT. Он находится в пустыне Атакама на территории Чили.

Ранее обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе.