Начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Техника проверяется на другой боевой машине.

Начались летные испытания бортовых систем малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Военно-воздушных сил США. В Пентагоне заявили, что при тестировании бортовой системы используется неназванная машина другого типа. Эти маневры позволят оборонному ведомству ускорить разработку самолета, а также уменьшить технические риски во время первого полета Raider.

В ВВС США отметили, что B-21 сможет совершить первый полет в декабре 2021 года. Ранее начальник штаба генерал Стивен Уилсон отметил, что у нового американского бомбардировщика есть функция "обратного отсчета" на наручных часах.

Параллельно с испытаниями бортовой системы разработчики собирают первый летный образец. В настоящее время многие характеристики B-21 держатся в тайне. Однако бывший министр ВВС США в 2016 году указывал на то, что самолет будет дозвуковой машиной, созданной по принципу "летающее крыло".

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Видео: YouTube / U.S. Military Notes