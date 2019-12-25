На вечеринке в Лос-Анджелесе произошла стрельба. Об этом сообщили представители местной полиции через социальные сети. По данным правоохранительных органов, в результате нападения пострадали минимум четыре человека.
Пожарному департаменту Лос-Анджелеса поступила информация о стрельбе, были обнаружены трое раненых взрослых
сотрудники пожарной городской службы
В экстренном ведомстве отметили, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Они госпитализированы. На данный момент два человека находятся в критическом состоянии, еще один пациент в тяжелом состоянии. Еще один человек травмировался при попытке покинуть место стрельбы.
Американский телеканал ABC рассказал о том, что на вечеринке присутствовали несколько сотен человек.
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