Армянский певец Бока умер в 71 год в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе скончался 71-летний исполнитель шансона.

Умер армянский исполнитель Шансона Борис Давидян известный под псевдонимом Бока. Артист скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения" со ссылкой на певца Ару Мартиросяна корреспондента Ваге Казаряна. В СМИ отметили, что Бока страдал от продолжительной болезни, связанной с легкими.

Напомним, что Бока известен по таким песням как "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана", "Али-Баба" и "Звенит звонок". Он считается артистом, исполняющим классику шансона. В 1990-ых годах музыкант эмигрировал в США вместе с семьей. У него остался сын Жока, который часто выступал с отцом на сцене.

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Фото: aramartirosyan

Видео: YouTube/Digital Project

