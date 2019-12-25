  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Армянский певец Бока умер в 71 год в Лос-Анджелесе
Сегодня, 12:18
99
lesjasap

Армянский певец Бока умер в 71 год в Лос-Анджелесе

0 0

В Лос-Анджелесе скончался 71-летний исполнитель шансона.

Умер армянский исполнитель Шансона Борис Давидян известный под псевдонимом Бока. Артист скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 71 года. Об этом сообщили журналисты из "Sputnik Армения" со ссылкой на певца Ару Мартиросяна   корреспондента Ваге Казаряна. В СМИ отметили, что Бока страдал от продолжительной болезни, связанной с легкими. 

Напомним, что Бока известен по таким песням как "Доля воровская", "Цавт танем", "Джана", "Али-Баба" и "Звенит звонок". Он считается артистом, исполняющим классику шансона. В 1990-ых годах музыкант эмигрировал в США вместе с семьей. У него остался сын Жока, который часто выступал с отцом на сцене.

Умер создатель олимпийского Мишки, художник Виктор Чижиков.

Фото: aramartirosyan

Видео: YouTube/Digital Project
 

Теги: армения, бока
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии