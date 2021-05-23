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Во время ультрамарафона в Китае погибли более 20 человек

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Спортсмены погибли от переохлаждения организма.

Во время ультрамарафона на 100 километров в Китае погиб 21 человек. Об этом сообщает "РИА Новости". Соревнования проходили вблизи города Байинь в провинции Ганьсу по пересеченной местности.

Трагедия произошла из-за резко испортившейся погоды. Сильный град и шквалистый ветер стали причиной замерзания спортсменов. Всего с места соревнования были эвакуированы более 150 участников марафона. Восемь из них с легким переохлаждением были доставлены в медицинское учреждение.

Всего в ультрамарафоне приняли участие 172 человека.

В настоящее время на поиски пропавших спортсменов отправлены более 700 спасателей. Их работу усложняет рельеф местности.

Ранее в Альпийском пруду на Будапештской улице утонул мужчина.

Видео: Twitter/jackchen139

Теги: байинь, ганьсу, гибель спортсменов, китай, марафон
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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евдокимов корнилий
Сегодня 9:26

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