Во время ультрамарафона в Китае погибли более 20 человек

Во время ультрамарафона на 100 километров в Китае погиб 21 человек. Об этом сообщает "РИА Новости". Соревнования проходили вблизи города Байинь в провинции Ганьсу по пересеченной местности.
Трагедия произошла из-за резко испортившейся погоды. Сильный град и шквалистый ветер стали причиной замерзания спортсменов. Всего с места соревнования были эвакуированы более 150 участников марафона. Восемь из них с легким переохлаждением были доставлены в медицинское учреждение.
Всего в ультрамарафоне приняли участие 172 человека.
В настоящее время на поиски пропавших спортсменов отправлены более 700 спасателей. Их работу усложняет рельеф местности.
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Видео: Twitter/jackchen139
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