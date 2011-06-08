Спасатели вытащили мужчину из пруда без признаков жизни.

В Альпийском пруду на Будапештской улице утонул мужчина. Об этом рассказали сами очевидцы в социальных сетях. Они также заявили, что петербуржец погиб на глазах своей жены.

Инцидент произошёл днём 21 мая. Очевидцы рассказали, что мужчина со своей женой и ещё двумя приятелями выпивали в парке. После чего мужчина захотел искупаться в пруду, однако живым из него не вышел.

Мы с ребёнком шли в поликлинику. Сказали ,что этот мужчина со своей женой в компании двух друзей выпивали.Он полез в пруд. Жена пока его спасали стояла как ни в чём не бывало.Только орала, типа чего смотрите там мой муж. Назад шли мы примерно через 40 мин. он был уже накрыт и полиция рядом стояла. Автор поста.

В городском управлении МЧС рассказали "Фонтанке", что мужчину вытащили из пруда без признаков жизни. На данный момент выясняются детали инцидента.

Ранее мы писали, что в Ленобласти пьяный мужчина утонул, пытаясь доплыть до фонтана в пруду.

Фото: Piter.tv