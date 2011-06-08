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В Альпийском пруду на Будапештской улице утонул мужчина
Сегодня, 19:38
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kraratau27

В Альпийском пруду на Будапештской улице утонул мужчина

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Спасатели вытащили мужчину из пруда без признаков жизни.

В Альпийском пруду на Будапештской улице утонул мужчина. Об этом рассказали сами очевидцы в социальных сетях. Они также заявили, что петербуржец погиб на глазах своей жены. 

Инцидент произошёл днём 21 мая. Очевидцы рассказали, что мужчина со своей женой и ещё двумя приятелями выпивали в парке. После чего мужчина захотел искупаться в пруду, однако живым из него не вышел. 

Мы с ребёнком шли в поликлинику. Сказали ,что этот мужчина со своей женой в компании двух друзей выпивали.Он полез в пруд. Жена пока его спасали стояла как ни в чём  не бывало.Только орала, типа чего смотрите там мой муж. Назад шли мы примерно через 40 мин. он был уже накрыт и полиция рядом стояла. 

Автор поста. 

В городском управлении МЧС рассказали "Фонтанке", что мужчину вытащили из пруда без признаков жизни. На данный момент выясняются детали инцидента. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти пьяный мужчина утонул, пытаясь доплыть до фонтана в пруду.

Фото: Piter.tv

Теги: будапештская улица, мужчина, пруд, утонул
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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