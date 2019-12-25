В Ленобласти пьяный мужчина утонул, пытаясь доплыть до фонтана в пруду

Мужчина нырнул в воду и больше его никто не видел.

В понедельник, 17 мая, в Бокситогорском районе Ленобласти произошел несчастный случай. В пруду утонул мужчина. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился приятель погибшего. Он рассказал, что после застолья они с компанией отправились к пруду. Мужчина решил искупаться. Он нырнул в воду, чтобы доплыть до фонтана, больше его не видели.

Спасатели нашли труп пловца к утру. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com