В Невском районе пенсионер открыл стрельбу по соседу и его машине

Пожилой мужчина выстрелил из пневматического пистолета не менее 10 раз.

В понедельник, 17 мая, словесная перепалка двух соседей в Невском районе Петербурга переросла в стрельбу. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Конфликт произошел на улице Шелгунова. Пожилой мужчина сначала словесно угрожал соседу с третьего этажа парадной, а затем начал стрелять в него и его машину. Пенсионер выстрелил из пневматического пистолета не менее 10 раз, несколько пуль попали в машину потерпевшего.

Стрелка задержали по "горячим" следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее двое подростков угрожали ножом 9-летнему мальчику в Ломоносове.

Фото: Piter.TV